Bruno Senna vence em Mônaco e faz lembrar o tio Ayrton O brasileiro Bruno Senna repetiu uma das façanhas de seu tio Ayrton Senna ao vencer, na sexta-feira, uma corrida nas ruas de Mônaco. O piloto de 24 anos de idade ganhou uma prova de GP2, a categoria que alimenta a Fórmula 1 e na qual, em 2006, sagrou-se campeão Lewis Hamilton. Uma corrida realizada no mesmo circuito sinuoso e apertado do principado onde Senna reinava absoluto. Ayrton Senna, tricampeão mundial, venceu o mais badalado grande prêmio da Fórmula 1 seis vezes no total, entre as quais cinco vitórias consecutivas, entre 1989 e 1993. O brasileiro morreu no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, em 1994. "Fico muito feliz com o fato de ter conquistado minha primeira vitória em Mônaco. E tenham a certeza de que pretendo somar muitas outras vitórias a essa, no futuro", afirmou Bruno Senna, cuja corrida anterior, na Turquia, chegou ao fim quando atropelou um cachorro na pista. O jovem piloto brasileiro vem sendo apontado como candidato a ingressar na Fórmula 1, sendo a principal aposta a Toro Rosso, que usa motores Ferrari e que conta entre seus proprietários com Gerhard Berger, ex-parceiro de equipe e amigo de Ayrton. A vitória de Bruno colocou-o a dois pontos do atual líder da GP2, Giorgio Pantano, da Itália. (Reportagem de Alan Baldwin)