Bruno Soares derrota Marcelo Melo e avança à final de duplas em Montecarlo

A partida deste sábado, além da vaga na final, valia a liderança do ranking individual de duplas da ATP. Antes da competição, Jamie Murray tinha uma vantagem de cinco pontos para Marcelo Melo e agora ela será aumentada. O brasileiro havia se tornado o número 1 no final do ano passado, mas perdeu o posto para o britânico no mês passado.

Com seu novo parceiro de duplas - até o ano passado jogava com o austríaco Alexander Peya -, Bruno Soares chega à terceira final em 2016. Nas duas anteriores, títulos no Aberto da Austrália e no Torneio de Sydney, também em solo australiano. Os adversários podem ser os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal ou os franceses Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert, que ainda jogarão neste sábado. A final será às 6h30 (de Brasília) deste domingo.

Em busca de seu 23.º título na carreira, Bruno Soares disputará a sua 43.ª final. Das suas 22 conquistas até agora, apenas duas são de Masters 1000 - Toronto, no Canadá, e Cincinnati, nos Estados Unidos. No confronto direto contra Marcelo Melo, seu parceiro em jogos de Copa Davis, vantagem agora de 14 a 7.