Bruno Tabanez vence etapa da Volta Ciclística de São Paulo Bruno Tabanez venceu nesta quinta-feira a sétima etapa da Volta Ciclística do Estado de São Paulo, ao completar o percurso de 170 quilômetros entre as cidades de Araraquara e São José do Rio Preto no tempo de 4h23min18s. A liderança na classificação geral da prova, no entanto, continua nas mãos de Magno Nazaret. ?Foi uma prova difícil, com muitas subidas e descidas e quente. Ainda não caiu a ficha de que venci uma etapa da Volta de São Paulo, um sonho de qualquer atleta?, disse Bruno Tabanez, ciclista de 21 anos nascido em Americana (SP). Nesta quinta, os ciclistas fizeram uma largada simbólica em Bauru e depois, de ônibus, seguiram para Araraquara, de onde começou o percurso até Rio Preto. Durante o trajeto, os participantes da Volta de São Paulo enfrentaram um calor de até 32º C e, por muito tempo, chuva forte. A Volta de São Paulo começou no último domingo, em São Paulo, onde também terá seu final, no próximo domingo. Nesta sexta-feira, na oitava etapa, os ciclistas irão percorrer 208,4 quilômetros entre as cidades de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.