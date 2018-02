Bubka faz campanha contra o doping Em pouco tempo, os atletas dopados serão casos raros no esporte internacional. A avaliação é de Sergei Bubka, ex-campeão mundial e olímpico no salto em altura, que está percorrendo vários países que fazem parte do Comitê Olímpico Internacional para tentar convencer os governos e federações a adotarem o código mundial contra o doping, negociado há uma semana em uma reunião em Copenhagem. Em entrevista para a Agência Estado, Bubka afirma que, se todos os países adotarem o acordo de Copenhagem, as Olimpíadas de 2004 já terão uma redução "substancial" no número de casos de doping. O tratado prevê uma harmonização no contrôle do doping em todos os países e ameaça aqueles que não aceitarem o cógido a serem impedidos de sediar eventos internacionais. "Não podemos garantir que todos os atletas renunciem ao uso de produtos ilegais, mas acredito que os casos de doping diminuirão a partir dos próximos jogos", afirma o atleta. Para Bubka, o segredo para convencer a todos a adotarem o código é convencer os atletas que o doping é prejudicial a sua própria saúde. Outro que faz parte da campanha é o príncipe Albert de Mônaco, que esteve envolvido pessoalmente na negociação do acordo de Copenhagem. O príncipe defende um controle de doping até mesmo para os pilotos da F1. "Todos devem estar sujeitos ao controle. Somente assim iremos garantir a prática do esporte limpo", afirma o príncipe, que falou à Agência Estado durante sua passagem por Genebra.