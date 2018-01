Buccaneers conquistam o Super Bowl Apesar do favoritismo dos Raiders, o Tampa Bay Buccaneers conquistou pela primeira vez na sua história o título do Super Bowl, a liga nacional de futebol americano nos Estados Unidos (NFL), ao derrotar na noite deste domingo o Oakland Raiders por 48 a 21. Está foi a 37.ª edição do Super Bowl. O jogo, que teve um público de 71.500 pessoas, aconteceu no Qualcomm Stadium de San Diego, Califórnia. Os destaques dos Buccaneers foram Brad Johnson e Derrick Brooks.