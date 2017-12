Buenos Aires fará Jogos Sul-Americanos Buenos Aires, foi eleita hoje para ser a sede dos Jogos Sul-Americanos de 2006, em substituição à Bolívia que desistiu da competição por causa de problemas políticos. A escolha da capital argentina foi feita hoje, em uma Assembléia Geral da Organização Desportiva Sul-Americana (Odesur), realizada em um hotel de Copacabana, na zona sul. Durante a eleição, Buenos Aires conseguiu um total de dez votos, superando com folga seus adversários: Cuenca, no Equador, três votos, e Lima, capital peruana, um voto. O presidente do Comitê Olímpico Argentino, Julio Cassanelo, destacou que a vitória de Buenos Aires foi obtida graças à experiência argentina em organizar eventos, além da tradição esportiva do país. "Buenos Aires está pronta para receber os Jogos. Além disso, é um luxo ter Mar del Plata como sub-sede", afirmou o presidente do Comitê Olímpico da Argentina. As disputas de 2006 será a sétima edição da competição criada em 1978, na Bolívia. As outras ocorreram em Rosário, na Argentina, em 1982; Santiago, no Chile, em 1986; Lima, no Peru, em 1990; Valência, na Venezuela, em 1994; Cuenca, no Equador, em 1998; e no Brasil, em 2002.