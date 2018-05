Buffalo Bills pune dos jogos torcedor que jogou objeto sexual no campo

O Buffalo Bills optou por banir dos jogos da equipe o torcedor que atirou ao campo um brinquedo sexual durante a partida contra o New England Patriots, realizada no dia 30 de outubro. A decisão foi divulgada pelo vice-presidente de operações do time, Andy Major em nota oficial.

"Por sorte, ninguém se machucou, nenhum dos nossos jogadores pisou nele e torceu o joelho", disse o dirigente.

O caso ocorreu depois da equipe dos Patriots marcarem um touchdown contra o time da casa, quando foi arremessado da arquibancada o consolo. A cena cômica ficou por conta de que ninguém se despôs a retirar o objeto do gramado. Por fim, um dos árbitros da partida chutou o objeto para fora e a partida foi reiniciada.