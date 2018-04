Bulgária também recorre na ginástica A Bulgária entrou, nesta segunda-feira, com um recurso na Federação Internacional de Ginástica (FIG) para que Jordan Jovtchev, que ganhou no domingo a medalha de prata na final de argolas do torneio olímpico receba a medalha de ouro que foi para o grego Demóstenes Tampakos. ?As notas dos juízes não foram corretas. O exercício que fez o grego era mais fácil?, disse a portavoz da equipe búlgara, Zdravka Jordanova. Tampakos, que se apresentou em primeiro lugar na final, recebeu uma nota de 9,862. Nenhum de seus sete rivais superou essa pontuação, e Jovtchev terminou em segundo lugar. No sábado, A FIG suspendeu três juízes que erraram na pontuação do sul-coreano Yang tae-Young, na final individual, mas não modificou as notas iniciais que deram a medalha de ouro ao norte-americano Paul Hamm.