Bulls segura Pistons e consegue 1a vitória da temporada Liderado por 19 pontos e 14 rebotes de Tyrus Thomas, o Chicago Bulls venceu pela primeira vez na temporada da NBA, ao derrotar o até então invicto Detroit Pistons por 97 a 93, na noite de quinta-feira. O Bulls tinha perdido os quatro primeiros jogos da campanha, mas a atuação equilibrada da equipe foi demais para o Pistons, apesar dos 36 pontos de Rasheed Wallace. "Esse era um jogo que nós tínhamos que vencer", disse o armador do Bulls Kirk Hinrich, que fez 14 assistências no jogo. Cinco jogadores do Chicago, incluindo Thomas, fizeram 10 ou mais pontos: Luol Deng anotou 17, Ben Gordon, 16, Joe Smith, 13, e Andres Nocioni, 10. Um arremesso livre de Thomas com 2,9 segundos para o final selou a vitória. O Bulls chegou a ter vantagem de 12 pontos no segundo quarto, mas Wallace dominou o terceiro período, marcando 14 pontos e recolocando o Pistons na partida. No último período, uma cesta de Richard Hamilton deixou o Pistons apenas um ponto atrás (94 a 93) com 1min35 para o final da partida. O jogo seguiu equilibrado até que Hamilton errou um arremesso de três que poderia ter empatado o jogo em 96 a 96. No rebote, Thomas sofreu falta e converteu o lance livre que selou a vitória por 97 a 93. Veja os resultados da NBA na quinta-feira: New Jersey Nets 87 x 85 Washington Wizards Chicago Bulls 97 x 93 Detroit Pistons Dallas Mavericks 120 x 115 Golden State Warriors