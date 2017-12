Burrow vence etapa brasileira do WCT Não deu para os favoritos Kelly Slater, Andy Irons e Joel Parkinson. Foi o australiano Taj Burrow quem conquistou nesta terça-feira o título da etapa brasileira do World Championship Tour (WCT), a divisão de elite do surfe mundial. Na decisão, disputada na Praia da Vila, em Imbituba (SC), ele venceu seu compatriota Tom Whitaker. Mas o Brasil também fez bonito: Renan Rocha e Tânio Barreto ficaram em terceiro lugar. Das quatro vitórias da carreira de Taj Burrow no WCT, três foram conquistadas no Brasil - no Rio, em Saquarema e agora em Imbituba. "Não sei exatamente o motivo de me dar bem no Brasil. Talvez porque a torcida é muito vibrante e isso me dá uma energia a mais na hora de entrar na água", explicou o surfista, destaque também pela simpatia com que atende fãs e jornalistas. Segundo Burrow, o segredo da vitória foi aproveitar bem as ondas de meio metro que quebravam pela esquerda, as quais proporcionaram oportunidade de fazer os aéreos que lhe garantiram o título. Suas duas melhores ondas foram notas 9,33 e 8,50, contra 4,63 e 4,50 de Tom Whitaker. Desculpas - Os brasileiros Renan Rocha e Tânio Barreto foram exemplo de superação. Os dois surfistas entraram na disputa por convite e acabaram chegando às semifinais. Tânio, inclusive, acabou sendo decisivo na disputa do título mundial. Sua vitória sobre o número 2 do ranking, o australiano Joel Parkinson, na segunda-feira, garantiu a conquista da temporada ao havaiano Andy Irons. "Depois que fiz aquilo fui pedir desculpas por ter estragado o trabalho dele (Parkinson)", disse Tânio. "Nem todo mundo faz isso, mas só quem entra na água sabe o quanto é difícil e é muito chato perder para um wild card (convidado)." De qualquer forma, o brasileiro espera que o resultado lhe ajude a renovar o contrato de patrocínio e possa permitir as viagens necessárias para disputar a divisão de acesso do surfe mundial, o World Qualifying Series (WQS), no ano que vem. "Acho que o que fizemos aqui mostra que o surfe brasileiro tem potencial", afirmou Tânio.