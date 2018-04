Busca por índice no Mundial é a motivação Além de uma boa performance de Augusto Dutra, revelação do salto com vara, o público que comparecer ao Estádio Ícaro de Castro Melo pode esperar por bons resultados também de Mauro Vinícius da Silva, o Duda, do salto em distância, que competirá aliviado depois de assegurar índice para o Mundial de Moscou ao saltar 8,14m no GP de Uberlândia.