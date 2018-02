Bush critica uso de esteróides no beisebol O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que já foi dono de parte do time de beisebol Texas Rangers, disse ontem que o uso de esteróides "manchou a imagem do esporte". A imprensa norte-americana divulgou esta semana que dezenas de jogadores do país se drogaram, nos últimos anos, para melhorar seu rendimento.