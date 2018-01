Byrd vence Holyfield por pontos Aos 40 anos, o norte-americano Evander Holyfield deu sinais de que não é mais o mesmo pugilista que já foi quatro vezes campeão mundial entre os pesados. Na madrugada deste domingo, em Atlantic City, nos Estados Unidos, ele foi derrotado por pontos pelo compatriota Chris Byrd, que ficou com o título da Federação Internacional de Boxe, vago até então. Contra um rival de 32 anos, Holyfield mostrou estar claramente cansado durante o combate de 12 assaltos. Tanto que os juízes foram unânimes ao darem a vitória para Byrd: os três apontaram 116 a 112, 117 a 111 e 117 a 111 pontos para o novo campeão da FIB. Apesar da derrota, Holyfield descartou a possibilidade de se aposentar. ?Minha meta é voltar ser campeão mundial dos pesos pesados?, repetiu o pugilista, conhecido ?The Real Deal?, que ficou com uma bolsa de US$ 5 milhões. Em 18 anos de carreira, ele já ganhou o título da categoria quatro vezes (em 1990, 1992, 1996 e 2000). Agora, seu cartel tem 38 vitórias (25 nocautes), seis derrotas e dois empates. O título da FIB estava vago depois que o britânico Lennox Lewis se recusou a dar uma revanche justamente para Byrd. ?Agora o mundo pôde ver que tenho condições de enfrentar os grandes pugilistas, porque acabo de vencer um deles?, afirmou o novo campeão, que levou uma bolsa de US$ 2,15 milhões - a maior de sua carreira - e somou sua 36ª vitória (20 nocautes), com duas derrotas.