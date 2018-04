Cacá Bueno conquista pole da etapa do Velopark da Stock Car

"É minha quinta pole em oito etapas no Velopark. E nas outras três que eu não fiz eu passei bem perto também", comentou Cacá. "A gente tem uma receita muito boa para esta pista, conhecemos muito bem o traçado, eu gosto muito. Então logicamente nós somos um dos favoritos do final de semana e temos que assumir essa posição também ao título. Eu e mais sete ou oito pilotos não podemos ficar com falsa humildade, o que não é bacana", completou.

O pentacampeão também destacou as características distintas do circuito mais curto do calendário, com apenas 2.278 metros. "Temos que deixar muito claro que o Velopark não é referência para o ano inteiro, porque é muito diferente. É bem atípico e temos que continuar evoluindo o ano inteiro. Tomara que esse equilíbrio do carro se mantenha pelo restante da temporada", disse.

Cacá Bueno fazia parte do grupo de pilotos que foram os últimos a ir para a pista. A pole provisória era de seu companheiro Daniel Serra, com 54s467. O atual vice-campeão, então, deu as cartas e marcou 54s172, 0s295 mais rápido.

Ricardo Maurício, Marcos Gomes, Max Wilson e Rubens Barrichello fecham os seis primeiros do grid. Cesar Ramos, que ficou mais tempo com a melhor volta neste sábado, sairá em sétimo. Felipe Fraga, Julio Campos e Thiago Camilo fecham os dez primeiros. A primeira rodada dupla do ano da Stock está marcada para começar às 12 horas.