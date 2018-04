Cacá Bueno é tetra em corrida tumultuada e alfineta adversário

Em uma corrida tumultuada, ontem, Cacá Bueno envolveu-se em um acidente na última volta no circuito de Nova Santa Rita (RS), mas ficou com o título da temporada da Stock Car. O piloto contou com fraco desempenho do rival Max Wilson, único que poderia desbancá-lo na briga pelo troféu, e se sagrou tetracampeão da categoria. A última etapa da Stock Car em 2011 foi vencida por Daniel Serra, acompanhado de Popó Bueno e David Muffato no pódio.

Favorito ao título, Cacá Bueno só dependia de si mesmo para ficar com o troféu. Ele precisava chegar em segundo lugar para afastar qualquer risco de ser superado por Max Wilson. A situação de Cacá ficou ainda mais favorável com a pole position conquistada no sábado.

Toda essa vantagem foi derrubada por uma fraca largada. Cacá chegou a cair para o quinto lugar. Outro candidato ao título, Max Wilson teve ainda mais problemas ao bater no início. Depois, parte do carro pegou fogo.

Longe da briga pelas primeiras posições, Wilson abriu caminho para a vitória de Cacá. O favorito aproveitou a chance e assumiu a liderança da prova. Mas, na penúltima volta, se chocou com Marcos Gomes, ao tentar defender a primeira colocação.

No final, o tetracampeão se mostrou irritado com um suposto erro do rival na ultrapassagem. "Foi um absurdo o que ele fez. Ele é filho de um grande campeão, o Paulão, mas mostrou que ele não é um grande campeão com a atitude que ele teve hoje (ontem)", comentou, em entrevista à TV Globo.

A resposta de Gomes foi no mesmo tom. "Cacá é um campeão chorão. A culpa pela batida foi toda dele. Olhando as imagens aéreas, a responsabilidade fica ainda mais clara", disse por meio de assessoria de imprensa.

Apesar da irritação, Cacá não deixou de comemorar mais um título. "Estou radiante. Lógico que eu queria a vitória. Tinha tudo para ganhar hoje. Pena que faltou um pingo de consciência ali", criticou.

Max Wilson também não completou a prova. Envolveu-se em uma batida com vários carros no mesmo ponto em que Cacá parou, no trecho final do circuito.