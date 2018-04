Caco é o porta-bandeira do Brasil O espírito de união da delegação brasileira que está em Atenas para a disputa dos Jogos Paraolímpicos é demonstrado até na hora da escolha de quem vai carregar a bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura dos Jogos. Após a votação entre atletas de todas as modalidades, além de membros da delegação, o nadador José Afonso Medeiros, o ?Caco?, foi escolhido para carregar a bandeira, com sete votos. Em segundo lugar, com seis, o maratonista Aurélio Guedes, deficiente visual, ficou encarregado de conduzir a cadeira de rodas de Caco. Após saberem da notícia, ambos atletas tinham um sorriso estampado no rosto. ?O pessoal não precisa ficar preocupado com a gente porque a cadeira tem freio?, brinca o bem humorado Aurélio, de Marília (SP). O curitibano Caco também não escondeu sua alegria. ?Quando me avisaram, fiquei muito honrado porque a delegação tem atletas fantásticos, muito fortes, que também ganharam medalhas em outros anos?. Caco é o primeiro nadador paraolímpico brasileiro a ganhar ouro. O feito ocorreu em Atlanta/96. Ele compete desde 1989, sendo um dos atletas da atual delegação com mais anos de estrada. Já Aurélio é um dos primeiros maratonistas do País com deficiência visual. Ele é nada menos que o atual campeão parapan-americano e mundial de sua categoria.