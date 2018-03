´Caçulas´ da natação na expectativa do Pan Jader Souza do Amapá e Joanna Maranhão de Pernambuco são as grandes revelações da natação brasileira. Ele é o segundo melhor nadador do País nos 100 m livre, atrás de Gustavo Borges e nos 50 m livre, atrás de Fernando Scherer. Ela é a atleta mais nova da equipe brasileira e a melhor nos 400 m medley. Ambos fazem sua estréia em Jogos Pan-Americanos em São Domingos, em agosto. Leia mais no Jornal da Tarde