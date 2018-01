Cagliari é escolhida sede da vela da candidatura de Roma para 2024 Se Roma for escolhida sede da Olimpíada de 2024, Cagliari receberá as competições de vela. Neste sábado, o comitê organizador da candidatura da capital italiana anunciou a ilha da Sardenha como local para as provas da modalidade no programa que tenta receber os Jogos daqui nove anos.