Cai a diferença entre Mauresmo e Henin no ranking da WTA Com 3.593 pontos, a francesa Amelie Mauresmo continua na liderança do novo ranking mundial de Tênis da WTA, divulgado nesta segunda-feira. No entanto, a vantagem da tenista sobre a segunda colocada, a belga Justine Henin-Hardenne, diminuiu, uma vez que ela perdeu 153 pontos em comparação com a lista anterior. A terceira posição permanece com a russa Maria Sharapova, que nesta segunda confirmou que defenderá a equipe russa na edição da Fed Cup do próximo ano. Por sinal, Sharapova e Mauresmo querem aproveitar essa semana para aprimorar a forma física para a disputa do Masters Series de Madri, a próxima grande competição do tênis. Ainda no ranking da WTA, a tenista russa Nadia Petrova, que no domingo conquistou o título do Torneio de Stuttgart, subiu duas posições e foi para o quinto lugar. Por sua vez, Kim Clijsters, que caiu para a sexta colocação, está se recuperando de uma lesão no pulso e deve voltar às quadras até o final do mês.