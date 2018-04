Cai a poderosa neta de Dualib

Um ano e nove meses depois de ter encerrado legalmente o vínculo com o Corinthians, a empresa de Carla Dualib continuava a receber dinheiro por serviços prestados. A Sports Marketing Agency (SMA), agência de Carla, neta do ex-presidente Alberto Dualib, teve seu contrato com o clube finalizado em fevereiro de 2006 - era responsável pelo licenciamento e pelo uso da marca Corinthians. Mesmo assim, continuou a embolsar entre R$ 20 mil e R$ 25 mil por mês de comissão, segundo o Estado apurou. O total nestes 21 meses, portanto, varia entre R$ 420 mil e R$ 525 mil. Somente agora a atual administração conseguiu interromper os pagamentos. Dualib renunciou à presidência do clube há dois meses. O dinheiro é referente a comissões por contratos acordados entre o clube e outras empresas, intermediados pela SMA. A agência de Carla conseguiu manter o recebimento das comissões após o fim de seu relacionamento legal com o clube porque havia assinado contrato específico com as empresas que levou para o Corinthians. Nesta semana, a SMA foi notificada extrajudicialmente. As comissões não mais serão depositadas na conta da empresa e sim na do Corinthians. Caso a medida não fosse tomada, a empresa da neta de Alberto Dualib ainda receberia mais R$ 370 mil, até que se encerrassem os contratos individuais que fez com os licenciados. "Também notificamos os licenciados, para que façam os depósitos na conta do Corinthians", informa o vice-presidente para assuntos jurídicos do clube, Sergio Alvarenga, que não deu detalhes do contrato. A diretoria alega que a SMA "abandonou a manutenção dos contratos de licenciamento, franquia e patrocínio" e que, por isso, não deve mais receber as comissões. Além disso, vários contratos que rendiam comissões à agência foram assinados após o fim do vínculo entre Corinthians e SMA. Carla Dualib não foi encontrada para comentar o caso. O Estado telefonou seguidas vezes para os três telefones da empresa - ninguém atendeu. O celular da publicitária estava desligado e sem possibilidade de receber mensagens de voz. A reportagem também tentou contato via e-mail, que não foi respondido. No site da SMA, o Corinthians ainda aparece como cliente da agência. A última notícia no site é de maio de 2006. CASO DE POLÍCIA O contrato entre Corinthians e SMA foi assinado em 12 de fevereiro de 2003. E encerrado exatamente três anos depois. Foi firmado por Alberto Dualib, então presidente, e sua neta, que usou o nome Carla D. Sonnewend, na intenção de não vincular seu nome ao do avô. O acordo é objeto de investigação da Polícia Civil de São Paulo, à qual o Estado teve acesso. O contrato é classificado como "fora dos padrões do mercado publicitário, com todas as despesas da empresa pagas e reembolsadas pelo clube". O inquérito aponta ainda que, "além de neta do presidente, é conselheira vitalícia do clube, comprovando-se mais uma vez que existem negócios entre conselheiros e o Corinthians". O contrato, de 12 de fevereiro de 2003, tem nove páginas. Três delas são preenchidas com "obrigações do Corinthians". Entre essas obrigações estão o pagamento de "passagens aéreas, hospedagens, combustível, alimentação e transporte terrestre" de funcionários da SMA. OBRIGAÇÕES As "obrigações da empresa" são resumidas em três itens: informar o clube das negociações, não fechar negócios sem consultar a diretoria e pagar o salário de seus profissionais. Menos de meia página. O acordo prevê ainda o pagamento de R$ 38 mil mensais para a SMA, mais comissões por negócios fechados, que variam entre 10% e 15%. "Percentuais superiores aos que o mercado estabelece", diz o inquérito. Só de pagamento fixo e mensal, a empresa de Carla faturou R$ 1,36 milhão em três anos. Estima-se que as comissões tenham rendido outros R$ 5 milhões à SMA. O contrato foi encerrado em 12 de fevereiro de 2006, por causa das desavenças entre a cúpula da MSI, que se tornara parceira do Corinthians no fim de 2004, e Alberto Dualib. DE AVÔ PARA NETA 2003 Contrato entre Corinthians e SMA é assinado por Alberto Dualib e sua neta, Carla 2006 Após a SMA ter arrecadado mais de R$ 6 milhões, o contrato é encerrado, por ordem da MSI 2007 A nova diretoria do Corinthians notifica a SMA e corta as comissões que a agência ainda recebia