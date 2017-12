Cai diferença entre Mauresmo e Clijsters no ranking da WTA Com a conquista do Torneio de Varsóvia, na Polônia, a tenista belga Kim Clijsters conseguiu se aproximar da francesa Amelie Mauresmo, que continua na liderança do novo ranking da WTA, anunciado nesta segunda-feira. A diferença entre as duas, que era de 616 pontos, caiu para 389. A novidade entre as dez primeira colocadas ficou por conta da belga Justine Henin-Hardenne, que perdeu duas posições e caiu para o sétimo lugar. Com a queda de Justine, a francesa Mary Pierce e a norte-americana Lindsay Davenport foram beneficiadas. Eles subiram para o quinto e sexto lugares, respectivamente. Confira a classificação das 20 primeiras colocadas mais a posição da brasileira Maria Fernanda Alves: 1.º Amelie Mauresmo (FRA) - 3.437 pontos 2.º Kim Clijsters (BEL) - 3.048 3.º Maria Sharapova (RUS) - 2.678 4.º Nadia Petrova (RUS) - 2.369 5.º Mary Pierce (FRA) - 2.344 6.º Lindsay Davenport (EUA) - 2.254 7.º Justine Henin-Hardenne (BEL) - 2.198 8.º Elena Dementieva (RUS) - 1.964 9.º Patty Schnyder (SUI) - 1.888 10.º Svetlana Kuznetsova (RUS) - 1.503 11.º Francesca Schiavone (ITA) - 1.389 12.º Venus Williams (EUA) - 1.293 13.º Anastasia Myskina (RUS) - 1.268 14.º Anna-Lena Groenefeld (ALE) - 1.130 15.º Nicole Vaidisova (RCH) - 1.074 16.º Daniela Hantuchova (ESL) - 1.005 17.º Elena Likhovtseva (RUS) - 945 18.º Flavia Pennetta (ITA) - 941 19.º Dinara Safina (RUS) - 934 20.º Ana Ivanovic (SER) - 914 165.º Maria Fernanda Alves (BRA) - 168,75