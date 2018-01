Cai o recorde mundial dos 100 metros O jamaicano Asafa Powell é o homem mais rápido do mundo. Ele bateu nesta terça-feira o recorde mundial dos 100 metros rasos durante o Meeting de Atletismo de Atenas, na Grécia, ao fazer o tempo de 9s77. Aos 22 anos, Asafa Powell superou com esse tempo a marca do norte-americano Tim Montgomery, que tinha feito 9s78 em 2002, em Paris. No primeiro momento, o cronômetro apontou 9s78 para Asafa Powell, o que igualaria o recorde mundial. Mas o tempo foi corrigido para 9s77 e, com ventos de 1,6 metros por segundo a favor, a nova marca foi homologada. Asafa Powell já estava prometendo superar a marca de Tim Montgomery na prova mais famosa do atletismo. Ele tinha feito 9s85 na semana passada, em Ostrava, na República Checa, e cravou 9s84 em maio, em Kingston, na Jamaica. ?Estou muito forte e confiante para bater o recorde mundial?, chegou a dizer o velocista jamaicano um dia antes de competir em Atenas. Durante as semifinais do Meeting de Atenas, disputado no estádio Olímpico, Asafa Powell conseguiu fazer 9s98. E na final da prova, ganhou a medalha de ouro com o novo recorde mundial, superando o ganês Aziz Zakari (9s99) e o também jamaicano Michael Frater (10s03). ?Isso mostra que ninguém sabe o quão rápido o homem pode correr?, afirmou Asafa Powell, o novo recordista mundial dos 100 metros rasos. ?Estou muito feliz.? Confira a evolução do recorde dos 100 metros rasos: 10s6 - Donald Lippincott (EUA), em 06/07/1912 10s4 - Charles Paddock (EUA), em 23/04/1921 10s3 - Percy Williams (CAN), em 09/08/1930 10s2 - Jesse Owens (EUA), em 20/06/1936 10s1 - Willie Williams (EUA), em 03/08/1956 10s0 - Armin Hary (ALE), em 21/06/1960 9s95 - Jim Hines (EUA), em 14/10/1968 9s93 - Calvin Smith (EUA), em 03/07/1983 9s92 - Carl Lewis (EUA), em 24/09/1988 * 9s90 - Leroy Burrell (EUA), em 14/06/1991 9s86 - Carl Lewis (EUA), em 25/08/1991 9s85 - Leroy Burrell (EUA), em 06/07/1994 9s84 - Donovan Bailey (CAN), em 27/07/1996 9s79 - Maurice Greene (EUA), em 16/06/1999 9s78 - Tim Montgomery (EUA), em 14/09/2002 9s77 - Asafa Powell (JAM), em 14/06/2005 * Na mesma prova, o canadense Ben Johnson marcou 9s79, mas seu tempo foi anulado porque ele estava dopado.