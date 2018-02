Cai ou não cai? Cai ou não cai? Como ocorre quase sempre, desde que os campeonatos brasileiros passaram a ser disputados por pontos corridos, a última rodada servirá menos para se falar do campeão e mais para se comentar as chances dos clubes que brigam para chegar à Libertadores ou escapar da Segundona. Principalmente para se falar dos ameaçados pela Segundona - especialmente quando temos um clube imenso como o Corinthians na lista dos ameaçados. Os torcedores do Corinthians têm vivido dias de angústia, numa balança que pende entre o conformismo triste e a determinação guerreira. Algo me diz que a permanência do Timão será decidida mais pelos resultados dos outros jogos da rodada do que pelo que seu frágil time pode apresentar dentro de campo. Outro palpite que tenho é que os resultados do domingo estarão recheados de surpresas. Há teorias para todos os gostos. Uma delas é conspiratória e assegura que torcedores do Grêmio e do Inter encontram-se irmanados numa missão neste final de semana: rebaixar o Corinthians. O Grêmio porque tem uma centelha de esperança de classificar-se para a Libertadores e precisa vencer os alvinegros. Digo uma centelha porque, além do tropeço caseiro do Palmeiras, diante do Atlético-MG, os tricolores gaúchos têm que torcer para que o Cruzeiro não vença em casa o saco de pancadas do campeonato. O Atlético-MG vem de boa vitória sobre o Goiás, sonha com a Sul-Americana e pode até surpreender o Verdão. Já o rebaixado América-RN vencer um jogo fora de casa seria um deslavado milagre. Ainda assim, acho que o Grêmio não vai dar moleza ao desesperado visitante, talvez até por imaginar que o homem da mala possa ter feito promessas de um Natal feliz aos jogadores do América-RN. Completando esse Grenal que decidirá que paladar terá o Natal dos paulistas, temos o Inter. Mas por que os colorados poderiam querer o rebaixamento do Corinthians? Os corintianos otimistas alegam que o Inter, um grande clube, ainda não está confirmado na Sul-Americana e não entregaria o jogo para o Goiás. Os pessimistas garantem que o Inter só deixará de ir para a Sul-Americana se, além de perder seu jogo, o Atlético-MG vencer o Palmeiras, o Vasco bater o Paraná e o Sport golear o Juventude - ou seja, é impossível os gaúchos ficarem de fora. Como a derrota não impõe riscos ao Inter, este pode aproveitar para se vingar da virada de mesa de 2005. Para quem não se lembra, naquele ano o Corinthians pôde jogar novamente duas partidas que havia perdido e foram anuladas, recuperou 4 pontos e com isto ganhou o campeonato, chegando três pontos à frente do Colorado. Se o sistema de rebaixamento brasileiro seguisse o bom exemplo da Argentina, o Timão não estaria sofrendo. O modelo argentino leva em consideração a média dos últimos 4 campeonatos para apontar quem cai. O time que acaba de subir computa no cálculo apenas a presente campanha, enquanto que um que subiu há dois campeonatos, por exemplo, leva em conta a média das duas campanhas. Assim, é mais difícil para os que acabaram de entrar para o seleto grupo da primeira divisão permanecerem nele. Já os que estão lá há mais tempo só cairão em caso de seqüência de campanhas pífias. Nunca ocorrerá de uma agremiação que foi campeã há um ou dois anos estar entre as rebaixadas depois de apenas uma campanha ruim - que pode ser fruto de uma série de contusões, uma renovação de elenco e outros azares aos quais qualquer clube está sujeito. Entre esses azares, está o de uma gestão catastrófica, que, lamentavelmente, é o caso do Corinthians.