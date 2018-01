Caieiras pedala para ser sede do ciclismo O ciclismo brasileiro tem poucos velódromos oficiais, mas Caieiras, cidade da Grande São Paulo, conta hoje com o espaço mais moderno do País para a prática do esporte. E a partir de 2004, o Velódromo Agenor Moraes da Silva, construído em parceria entre a Federação Paulista de Ciclismo e a Prefeitura de Caieiras, será a capital do ciclismo nacional, passando a ser sede do treinos da seleção brasileira. Também incentivará o trabalho de base, com escolinhas de ciclismo, além de abrigar competições nacionais e internacionais. ?É o único do Brasil com pista de 250 metros, o que traz vantagens, como proporcionar ao público maior visibilidade das provas e permitir melhor controle dos movimentos aos ciclistas?, disse Marcos Mazzaron, presidente da Federação Paulista de Ciclismo. Leia mais no O Estado de S. Paulo