Cain Velasquez nocauteia Antonio Pezão e mantém cinturão do UFC

LAS VEGAS - O norte-americano Cain Velasquez manteve, na noite de sábado, o cinturão dos pesos pesados do UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo. Na principal luta do UFC 160, realizado nos Estados Unidos, ele derrotou o Brasileirão Antonio Pezão.

O combate foi definido logo no primeiro round, com apena 1 minuto e 21 segundos de luta. Velasquez acertou uma sequência de jabs e diretos em Pezão, que caiu no chão. O norte-americano de origem mexicana, então, aplicou mais uma série de golpes até que o árbitro brasileiro Mario Yamazaki encerrou a luta.

Assim, Velasquez manteve o cinturão dos pesos pesados do UFC e voltou a derrotar Pezão, como havia acontecido no UFC 146, realizado em maio de 2012. Esta foi a primeira defesa de título do norte-americano desde que ele retomou o cinturão ao superar o também brasileiro Junior Cigano no UFC 155, em dezembro de 2012.

Agora, existe a possibilidade de uma revanche entre Cigano e Velasquez, ainda mais depois da vitória do brasileiro na noite de sábado sobre o neozelandês Mark Hunt no UFC 160. Cigano superou o seu adversário com um nocaute aos 4 minutos e 18 segundos do terceiro round com um chute rodado e socos.

Na outra luta do UFC 160 com a participação de um brasileiro, Glover Teixeira venceu o neozelandês James Te Huna com uma finalização por guilhotina a 2 minutos e 38 segundos do primeiro round. A luta foi válida pelo peso meio pesado.

O próximo evento da principal organização de artes marciais mistas do mundo será o UFC Fortaleza, marcado para o dia 8 de junho. O evento principal será a luta entre os brasileiros Rodrigo Minotauro e Fabrício Werdum.