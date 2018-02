Caio admite: clima ficou ruim

Caio Júnior deixa o Palmeiras com a cabeça erguida. Lamenta, é claro, a falta de títulos em 2007 e por não seguir um trabalho que acredita que renderia frutos no ano que vem. Mas sabe que não tinha mais clima para seguir no clube paulista. ''''Sei que o trabalho teve reconhecimento, mas acredito que em função da não classificação à Libertadores houve um desgaste. Achamos melhor não dar seqüência ao trabalho'''', disse o treinador por meio de sua assessoria. ''''Em conversa com a diretoria, consideramos desnecessário iniciar o ano desgastado. Mas saio com a consciência tranqüila e ciente de que fiz algo de bom para o clube.'''' A falta de bons resultados durante o ano irritou boa parte da torcida e muitos conselheiros palestrinos. A pressão para a saída de Caio Júnior era grande. A diretoria, no entanto, avisava que pretendia renovar o contrato do técnico. E ele manifestava desejo em seguir no clube em 2008. A derrota de domingo para o Atlético-MG, em casa, que culminou com a perda da vaga na Taça Libertadores, foi o capítulo final de uma história em que o time não se classificou para a semifinal do Estadual e caiu na segunda fase da Copa do Brasil. Após o jogo de domingo, não havia mais clima para Caio Júnior no Palestra Itália - ele próprio chegou a colocar o cargo à disposição no dia, mas depois mudou de idéia e disse que queria ficar. Caio Júnior está no Rio desde o começo da semana e diariamente conversava por telefone com dirigentes do Palmeiras. ''''Começamos a reavaliar a situação na segunda-feira'''', disse o vice-presidente de Futebol, Gilberto Cipullo. ''''Ontem (quarta-feira) à noite já deixamos praticamente tudo acertado. Ele não ia ter tranqüilidade para seguir no ano que vem.'''' Durante todo o ano, Caio Júnior sofreu com protestos de torcedores. E a diretoria, sempre que o time ia mal e começavam a pedir a cabeça do treinador, o apoiava. Se tivesse vencido o Atlético-MG, certamente Caio Júnior seguiria no Palmeiras. O tropeço, no entanto, fez com que seu contrato não fosse renovado e hoje ele será apresentado no Goiás. Hoje também, os paulistas devem fechar com Dorival Júnior, que foi demitido do Cruzeiro após classificar o clube mineiro à Libertadores. Objetivo que Caio Júnior não conseguiu no Palestra Itália. O TÉCNICO NO PARQUE Nome: Luiz Carlos Saroli Apelido: Caio Júnior Nascimento: 8/3/1965 Local: Cascavel, no Paraná Contratado em: 9/12/2006 Jogos: 60 Vitórias: 28 Empates: 15 Derrotas: 17 Aproveitamento: 55% Estréia: 18/1/2007, Campeonato Paulista (Palmeiras 4 x 2 Paulista) Último jogo: 2/12/2007, Campeonato Brasileiro (Palmeiras 1 x 3 Atlético-MG)