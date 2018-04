Caio é a aposta do Palmeiras

Nenhum jogador do Palmeiras se valorizou mais ao longo da temporada do que o meia Caio. Quando chegou ao clube, em janeiro, ninguém o conhecia. Os primeiros relatos vinham de Porto Alegre, onde havia jogado no time B do Inter, adversário de hoje do Palmeiras. A fama que Caio trouxe era de jogador talentoso, "o novo Raí", mas com prblemas fora de campo. "Até hoje não sei de onde surgiu isso", diz o meia, resignado. Formado no Barueri, Caio diz que só amadureceu no Palmeiras. E, para isso, o xará Caio Júnior foi fundamental. "Tivemos uma conversa séria. Ele perguntou se eu queria ser um jogador de verdade ou só mais um." Foi aí que caiu a ficha. Graças ao bom desempenho, o meia foi o primeiro a ter o contrato renovado pela diretoria, que vai pagar R$ 900 mil ao Barueri para ficar com 50% de seus direitos. Caio é tão valioso para o Palmeiras que o vice-presidente Gilberto Cipullo nem deixa que os "investidores parceiros" do clube adquiram uma parcela de seus direitos. Assim, aumenta o lucro com uma venda para o exterior. Sem Valdivia, suspenso, ele tem a missão de auxiliar Edmundo na armação. "Quero muito a classificação para a Libertadores. Vai ficar marcada na minha carreira."