Caio Jr. terá bônus, se levar time à Libertadores De contrato renovado por mais uma temporada e concorrendo ao prêmio de melhor técnico do Campeonato Brasileiro, Caio Júnior receberá um bônus de 50% do salário se levar o Palmeiras à Libertadores - como já fez ano passado com o Paraná. Para isso, basta vencer o Inter, domingo, em Porto Alegre, e torcer para o Cruzeiro perder para o Sport, em Recife - assim, a vaga viria com uma rodada de antecedência. Na renovação de contrato, Caio Júnior manteve a cláusula de bônus por metas. "Sempre gostei de trabalhar assim." Ciente de que já deixou de ser revelação como treinador, Caio vai buscar em 2008 metas maiores do que a classificação para a Libertadores. "Nosso objetivo será título. Eu mesmo vou me pressionar muito nesse sentido", disse. "Tenho certeza que o ano que vem será de títulos." Caio Júnior disse ter ficado extasiado com a indicação para o prêmio de melhor técnico do Brasileirão. "Eu estava em casa quando vi o Dunga anunciar meu nome. Comemorei como se fosse um gol", contou o palmeirense, que concorre com Joel Santana, do Flamengo, e Muricy Ramalho, do São Paulo. O vencedor será anunciado no dia 3, no Rio de Janeiro. Mesmo se não for premiado, Caio já se sente um vencedor. "Há quatro anos eu estava no Cianorte (PR), querendo ser alguém na vida", lembrou. "E hoje estou entre os três melhores técnicos do Brasil. Isso não me deslumbra, mas é gratificante." O técnico já tem participado do planejamento para 2008. "Precisamos de poucas contratações", garantiu. "Apenas algumas peças que se encaixem no perfil da nossa equipe."