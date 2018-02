Caio Júnior deve seguir no Palmeiras em 2008 O Palmeiras deve ser comandado mesmo por Caio Júnior em 2008. Apesar do tom pessimista no domingo, após a derrota para o Atlético-MG que culminou com a perda da vaga na Taça Libertadores (ele chegou a colocar o cargo à disposição), o treinador não esconde o desejo em permanecer no clube no ano que vem. E tem o apoio da diretoria para seguir no comando, apesar de boa parte da torcida e de alguns conselheiros pedirem a troca de técnico. ''''Sabíamos que poderia ser melhor (a classificação no Brasileiro), mas nosso plano segue. Teria de ter acontecido algo forte para mudarmos de técnico'''', disse o diretor de Futebol Genaro Marino. ''''No aspecto geral até que não foi tão negativo, já houve uma melhora, uma evolução'''', falou o dirigente ao analisar 2007. Caio Júnior está no Rio e deve ficar por lá até domingo. ''''Já existe um contrato verbal e está tudo definido'''', falou o treinador. ''''Só precisamos agora parar para conversar.'''' O comandante, no entanto, faz uma ressalva: ''''Se eu perceber que as questões políticas serão mais importantes que o trabalho dentro de campo, aí não sei se continuo pois estaríamos voltando à estaca zero.'''' A alta cúpula alviverde teve na noite de ontem uma primeira reunião para decidir o futuro do clube. Além do acerto com Caio Júnior, estavam em pauta contratações e renovações - principalmente a de Edmundo. ''''Ainda não existe um relacionamento oficial em relação à sua permanência'''', falou ontem pela manhã o outro diretor de Futebol do Palmeiras, Savério Orlandi. O jogador não deve ter contrato renovado.