Caipirinha, samba e axé por 7 soles

Há um lugar no Peru onde os brasileiros serão a maioria e farão muito barulho para incentivar a seleção de Dunga a ganhar dos donos da casa hoje, no Monumental de Lima. O bar Media Naranja Brasileiro, situado na Plaza Kennedy, no nobre bairro de Miraflores, espera receber cerca de 200 torcedores para uma festa verde-amarela. Num local boêmio, rodeado de bares para todos os públicos e gostos, o Naranja chama a atenção por duas enormes bandeiras do Brasil em sua fachada. A idéia de fazer um reduto canarinho na cidade surgiu de Edson de Vaios, faz 12 anos, quando ele se casou com a peruana Ana Maria Lazo. O que parecia impossível hoje é realidade e regado a muita caipirinha - por apenas 7 soles (R$ 5,00), samba e axé -, o local espera por uma grande confraternização neste fim de tarde e início de noite. "Vamos comemorar os 2 a 0 do Brasil sobre o Peru e mostrar que fazemos mais barulho que o povo daqui", esbanjou confiança a gerente Deysi Alarcón, que não se importa em torcer contra a seleção de coração. "Vai ter gol de Kaká e Robinho."