Cairo Santos faz sua parte, mas Chiefs perde para o Patriots na NFL

O brasileiro Cairo Santos não conseguiu impedir a eliminação de seu Kansas City Chiefs nos playoffs da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. Primeiro jogador nascido no País a atuar por lá, ele fez sua parte e converteu os chutes que tentou, mas sua equipe não foi páreo para o forte New England Patriots e perdeu por 27 a 20 na noite de sábado, em Foxborough.

O resultado levou Tom Brady e companhia para mais uma decisão da Conferência Americana, a quinta consecutiva. Um dos principais favoritos ao título desta temporada, o Patriots terá pela frente o vencedor do confronto entre Denver Nuggets e Pittsburgh Steelers, que atuam neste domingo no Colorado.

Tom Brady foi um dos grandes destaques do Patriots, que optou por uma estratégia de explorar muito mais os passes do que o jogo corrido. Ele completou 28 dos 42 passes que tentou, para um avanço de 302 jardas, e conectou dois touchdowns. O quarterback do Chiefs, Alex Smith, acertou 29 de 50 passes tentados, para 246 jardas, e lançou um touchdown.

Na reta final da partida, o Chiefs conseguiu um touchdown que deixou a diferença em sete pontos, ou seja, somente uma posse de bola. Restava pouco mais de um minuto no cronômetro, então Cairo Santos foi para um "onside kick", quando o time que está retornando a bola tenta mantê-la com um chute mais curto, mas não deu certo. O Patriots recuperou a posse e selou o triunfo.

Cairo Santos teve um jogo regular e apareceu bem quando foi exigido. Ele acertou os dois chutes de ponto extra, além de também ter convertido os dois field goals que tentou, sendo um de 32 e outro de 34 jardas.

Na outra partida do dia, muita emoção. Em Phoenix, o Arizona Cardinals vencia o Green Bay Packers até o último segundo, quando Aaron Rodgers conectou um passe improvável e conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Mas aí, o Cardinals mostrou superioridade e selou o triunfo por 26 a 20. Agora, a equipe encarará na decisão da Conferência Nacional o vencedor do duelo entre Carolina Panthers e Seattle Seahawks.