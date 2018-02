De nada adiantaram as defesas espetaculares de Felipe, um dos poucos prováveis sobreviventes do grupo nos novos tempos que aguardam o time. Em vão também foram os esforços da Fiel, solidária até o fim, capaz de ser ouvida num Estádio Olímpico lotado de gremistas fanáticos, da mesma forma barulhentos. O Corinthians vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2008. Desfecho de uma história triste, e previsível, que começou a ser contada há algum tempo, principalmente fora de campo. O empate por 1 a 1 diante do Grêmio, em Porto Alegre, e a vitória por 2 a 1 do Goiás sobre o Internacional, em Goiânia, ontem, acabaram por rebaixar a equipe mais popular de São Paulo, a segunda do Brasil, com seus 33 milhões de fãs abalados. O dia 2 de dezembro de 2007 já entrou para a antologia do futebol, dia em que o Corinthians, fundado ainda em 1910, caiu para a Segunda Divisão. Está difícil e muito dolorido para seus seguidores imaginarem como será 2008: contra quem vão jogar? Onde? Os jogos serão transmitidos ao vivo? Ao mesmo tempo em que o Corinthians tentará vencer o CRB, em Maceió, para ver crescer as chances de ascender de novo à Série A, seus tradicionais adversários, São Paulo, Santos, Flamengo, Cruzeiro, lotarão Morumbi, Maracanã, Mineirão, falando em Taça Libertadores e até em Tóquio. O Corinthians fora da festa. Para desespero de milhões. E, claro, alegria também. Serão necessários alguns dias para se compreender a extensão do dano histórico. E pensar que tudo se desenhou com boa antecedência. A parceria com a MSI, que já havia feito água em 2006, virou caso de polícia em 2007. Sem o dinheiro da parceria-fantasma, o Corinthians de Alberto Dualib e Nesi Curi minguou: montou um time fraco, provavelmente o mais fraco que já vestiu o glorioso uniforme alvinegro. O DRAMA O time atrasou em 15 minutos sua entrada no gramado do Olímpico - queria esperar o início do confronto de Goiânia. Mas durou só 1 minuto a tranqüilidade corintiana. Tão logo a bola rolou, Jonas avançou despretensiosamente pela esquerda. Foi derrubado por Fábio Ferreira e suas reluzentes chuteiras amarelas (trocadas por azuis no segundo tempo). Bustos levantou na área, Jonas desviou de cabeça e abriu o placar. O esquema armado por Nelsinho não funcionou, por incapacidade e impossibilidade: Finazzi e Dentinho chegaram ao último jogo suspensos, Gustavo Nery e Iran, machucados. Wilson, que substituiria o artilheiro, sentiu o joelho na véspera. Com o (pouco) que tinha em mãos, o treinador fez o possível. A escassez de técnica era compensada com raça. E assim, atabalhoadamente, o catadão de Parque São Jorge fazia a bola chegar, por vezes, até a área do Grêmio. A agonia corintiana teve um pequeno alívio aos 10 minutos, quando o Inter fez 1 a 0 em Goiânia. Três mil corintianos ressuscitaram no Olímpico. E empurraram o time até o gol de Clodoaldo, que mandou a bola para dentro após o cruzamento de Carlos Alberto. O gol esfriou o jogo. O Grêmio, sabendo que não tinha mais possibilidade de conquistar vaga na Libertadores com a vitória do Cruzeiro sobre o América, parou de correr. O Corinthians jogava tudo o que podia, que é quase nada. As atenções do segundo tempo se concentraram mais em Goiânia que em Porto Alegre. Com 11 minutos, os jogadores dentro de campo receberam, no Olímpico, a notícia que os destruiu emocionalmente: o Goiás virou sobre o Inter. Festa nas arquibancadas coloridas de azul, desespero no banco do Corinthians. Nelsinho tentou a última cartada. Pôs Arce no lugar de Bruno Octávio, Aílton na vaga de Everton Ribeiro e trocou Vampeta por Héverton. E nada: a apatia do Corinthians fez o torcedor interessar-se mais pelo do Inter no Serra Dourada. Se alguém pudesse fazer algo para tirar o time da Segundona era o Internacional. No Olímpico a coisa estava, praticamente, decidida. O Corinthians não tinha mais forças para chegar, de verdade, ao gol do Grêmio. A torcida gremista, que viveu a Segunda Divisão em 2004, foi à forra. Os 3 mil corintianos em Porto Alegre ficaram por muito tempo nas arquibancadas após o apito final de Alício Pena Júnior. Calados, tristes, desesperados, incrédulos, arrasados. Possivelmente refletindo sobre como será 2008, junto de Ceará, Avaí, Gama, Criciúma, Fortaleza, Barueri...