Caixa alega que se trata de ?um financiamento normal? Por meio de sua assessoria, a Caixa Econômica Federal defendeu o financiamento para a construção da Vila Olímpica. "A Caixa não realizou licitação porque trata-se de um financiamento normal para uma empresa privada. Neste caso a legislação não exige licitação", afirmou o banco. A instituição reconheceu que o empréstimo tem "características atípicas aos financiamentos feitos pela Caixa" e que, por isso, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou uma "linha específica" para o empreendimento. O banco também afirmou que o uso de dinheiro do FAT deve-se às "características do empreendimento", embora não tenha explicado por quê. A CEF negou ainda que tenha pressionado funcionários a atropelar os trâmites legais do processo. "O projeto ficou em análise por oito meses - a proposta foi apresentada em março/2004 e a contratação só foi feita em novembro/2004. Todos os procedimentos técnicos foram rigorosamente observados", garantiu a instituição. "Importante destacar o sucesso do empreendimento, que comercializou todas as unidades em 2 dias." O Comitê dos Jogos Pan-Americanos afirmou, por e-mail, que "o projeto da Agenco atende a todos os requisitos da Organização Desportiva Pan-americana (ODEPA) e do Comitê Olímpico Internacional (COI)". "A proximidade da Vila Pan-Americana com alguns dos principais equipamentos esportivos a serem utilizados no RIO 2007, bem como a facilidade de seu acesso e deslocamento para outros locais dos Jogos, é estratégica para a realização do evento", informou o Comitê. Por meio de sua assessoria, o dono da Construtora Agenco, Sérgio Goldberg, afirmou não manter relações com o ex-deputado José Dirceu. "Só o vi uma única vez, durante um almoço oferecido pela Firjan ao então ministro, que reuniu dezenas de empresário", disse Goldberg, por e-mail. "Essa foi a única ocasião em que o vi. Nunca nos falamos - nem pessoalmente, nem por quaisquer outros meios." A reportagem não conseguiu localizar o ex-deputado José Dirceu.