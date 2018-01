Caixa assina acordo com CBAt até 2007 Foi assinado nesta quarta-feira o contrato de patrocínio da Caixa Econômica Federal com a Confederação Brasileira de Atletismo até 2007, com a presença de Agnelo Queiroz, ministro do Esporte; Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro; Roberto Gesta de Melo, presidente da CBAt; Paula, secretária nacional de Esporte de Alto Rendimento; e os ex-atletas Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa e Robson Caetano, dentre outros. Para 2003, serão R$ 3,35 milhões, valor a ser rediscutido ano a ano. Segundo Jorge Mattoso, da CEF, além do marketing o objetivo é a valorização social.