Caixa patrocina Instituto Joaquim Cruz A Caixa Econômica Federal vai patrocinar o Clube dos DescalS.O.S do Instituto Joaquim Cruz. A solenidade de lançamento do projeto ?Um Sonho Olímpico? foi realizada nesta quarta-feira no Conjunto Cultural da Caixa, em Brasília, e contou com a presença do próprio Joaquim Cruz e do ministro do Esporte, Agnelo Queiroz. Segundo a Caixa, o projeto visa a inclusão social de crianças carentes por meio do esporte. O Clube dos DescalS.O.S pretende instalar seis núcleos nas regiões mais pobres do Distrito Federal (Samambaia, Recanto das Emas, Brazlândia, Ceilândia, Sobradinho e Planaltina). Nesses locais serão selecionadas 120 crianças de baixa renda. Como patrocinadora, a Caixa atuará fornecendo a alimentação, professores e monitores e os uniformes necessários ao grupo. Além do esporte, os núcleos vão atuar na educação, comunicação e cultura. O clube pretende dar toda a base e suporte necessário para tirar as crianças da situação de excluídas socialmente. O Instituto Joaquim Cruz, que tem como presidente o atleta campeão olímpico brasileiro. Joaquim Cruz disse que o trabalho no instituto é uma forma de retribuir o apoio e o patrocínio que a sociedade lhe deu no passado.