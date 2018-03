Caixa pode financiar Vila do Pan-2007 A Caixa Econômica Federal poderá financiar a construção da Vila Pan-Americana, que será instalada em terreno de 420 mil metros quadrados na Barra da Tijuca, no Rio, como parte da infra-estrutura a ser criada para os Jogos Pan-Americanos de 2007. O presidente da Caixa, Jorge Eduardo Levi Mattoso, disse que a instituição foi procurada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para participar do projeto. Segundo ele, estão sendo desenvolvidos estudos pela Caixa sobre a Vila que serão concluídos em 45 dias, "quando vamos dizer o que vamos fazer, mas adianto que não é uma coisa muito fácil." Ele acrescentou que "vamos estudar o melhor mecanismo para assegurar o financiamento, a construção da Vila é hoje um projeto nacional". O governo do Estado e a prefeitura do Rio assumiram compromisso com o Comitê Olímpico Internacional de finalizar as obras até 2007. A Vila, cuja pedra fundamental foi lançada em outubro do ano passado, terá 28 prédios, sendo 25 edificações residenciais e mais três de apoio, que receberão até 8.200 pessoas no Rio 2007. O valor estimado de investimento na Vila é de US$ 80 milhões e a perspectiva é de geração de 4 mil empregos diretos.