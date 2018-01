Caldeira e Narloch vencem a Meia Maratona de São Paulo O mineiro Franck Caldeira, vencedor da São Silvestre, veio correr os 21 quilômetros da VII Meia Maratona da Cidade de São Paulo, neste domingo, para ganhar ritmo para seu principal objetivo na temporada - competir nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. Não só ganhou ritmo, como confirmou o favoritismo e venceu a prova em 1h03min59. No feminino, venceu Márcia Narloch, com 1h15min53, também favorita entre os atletas do pequeno pelotão de elite numa prova com 11 mil participantes, na USP. Os campeões levaram para casa R$ 5 mil, cada. Márcia é a primeira do ranking nacional da maratona - apenas os dois melhores irão ao Rio. Franck é o terceiro (2h14min45). Mas como Marílson Gomes dos Santos, o primeiro, correrá os 5 mil e 10 mil em pista, Franck passa a ser o segundo, atrás de Vanderlei Cordeiro de Lima (2h11min36). Domingo que vem, Franck corre a Maratona de Santo Antonio, em Pádua, na Itália, pensando em fazer um tempo rápido e confirmar vaga. Já Márcia, que não deve ser ameaçada, optou por não correr nenhuma maratona para não se desgastar. "Na Itália, será uma prova muito forte, com ritmo para 2h10, 2h12. Esperamos para correr após a maioria dos brasileiros, que optou por disputar maratonas no exterior no último fim de semana", comenta o técnico de Franck, Henrique Vianna. Neste domingo, na USP, Márcia liderou a prova de ponta a ponta, com tranqüilidade. Completou o percurso em 1h15min53, seguida da queniana Jeptoo Priscah (1h17min02) e da brasileira Elizabeth Esteves de Souza (1h18min02). "Me senti bem. A temperatura estava boa (em torno de 23 graus). Sabia que enfrentaria quenianas e brasileiras e, por isso, tentei imprimir um ritmo forte desde o começo. Deu certo", disse Márcia. Franck levou um susto no início. Luiz Paulo Antunes abriu vantagem e disparou na frente. Mas a liderança precipitada se transformou em cansaço. No quilômetro 14, Franck alcançou o rival e administrou a prova até o fim (1h03min59). O pódio foi completado pelos irmãos gêmeos Paulo Roberto e Luiz Fernando de Almeida Paula (1h04min29 e 1h04min32, respectivamente). "Corri a prova para dar ritmo para a Maratona de Pádua", disse o campeão.