Calderano e Tsuboi fazem história e faturam título de tênis de mesa na Suécia

Responsáveis por grandes resultados do tênis de mesa brasileiro nos últimos anos, Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi foram mais longe do que nunca neste domingo. A dupla faturou o título do Open da Suécia, em Estocolmo, um evento Major da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês).

Trata-se da primeira dupla do País a faturar um título no tour da entidade em 285 edições. Para alcançar tal feito, Calderano e Tsuboi, cabeças de chave número 5, derrotaram na decisão os favoritos Antoine Hachard e Stéphane Ouaiche, da França, por 3 sets a 0, com parciais de 12/10, 12/10 e 11/7.

Esta foi somente a quinta vez que uma dupla brasileira chegou à decisão de um torneio do tour da ITTF, sendo que em três delas Calderano estava na disputa. Assim, o principal mesa-tenista do País na atualidade fatura seu primeiro título desta importância e dá mais um passo para escrever seu nome na historia da modalidade.

Calderano já havia se destacado na Olimpíada do Rio, quando foi nono colocado em simples e igualou a melhor campanha brasileira da história. Na semana passada ele ficou com o vice-campeonato no Major da Áustria, em simples, e alcançou o melhor resultado do País em torneios deste porte.

Calderano ocupa a 31.ª posição do ranking da ITTF, a melhor de um atleta latino-americano na história da modalidade. Tsuboi, por sua vez, atualmente é o número 79 do mundo.