Calderano e Tsuboi vão a mais uma final no Circuito Mundial de Tênis de Mesa

Campeões do Aberto da Suécia em novembro do ano passado, maior título da história do tênis de mesa brasileiro, Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi estão em mais uma final. Eles venceram dois jogos nesta sexta-feira e se classificaram à decisão de duplas do Aberto da Hungria.

A final será só no domingo, contra os chineses Fang Bo (12.º do ranking mundial) e Zhou Yu (34.º), cabeças de chave número 1 do torneio. Os brasileiros entraram como segundos favoritos e passaram, nesta sexta-feira, por Tomas Konecny/Tomas Polansky, da República Checa, e Nandor Ecseki/Adam Szudi, da Hungria.

Na chave individual, Calderano estreou com vitória sobre Tianyi Jiang (84.º), de Taiwan, mas caiu nas oitavas de final diante do jovem chinês An Yan, num duelo apertado, decidido apenas no sétimo e decisivo set.

Calderano vive momento histórico no tênis de mesa. Ele é o 20.º colocado do ranking mundial, melhor posto de um brasileiro em todos os tempos. Em novembro, além de ser campeão de duplas na Suécia, ele foi vice-campeão de simples na Áustria. Em duplas, Calderano e Tsuboi aparecem em nono no ranking.