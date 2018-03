Calderano volta a subir e já é o 17º do mundo no tênis de mesa

Hugo Calderano atingiu nesta quarta-feira, pelo terceiro mês seguido, o melhor ranking de um brasileiro na história do tênis de mesa. A lista da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) é atualizada no dia 1.º de cada mês e, agora em fevereiro, Calderano ganhou três posições para aparecer em 17.º.

Ele já havia atingido um nível inédito no tênis de mesa brasileiro em setembro, depois dos Jogos do Rio, quando se tornou 31.º melhor do mundo. Após três meses, ele ganhou 10 posições em dezembro e virou o 21.º. Depois, em janeiro, chegou pela primeira vez no Top 20, exatamente em 20.º. Agora, é o 17.º, também melhor ranking de um mesa-tenista latino-americano.

O Brasil ainda tem outros dois mesa-tenistas no Top 100: Gustavo Tsuboi é o 90.º, enquanto Cazuo Matsumoto aparece em 96.º lugar. Em duplas, Cazuo e Calderano subiram depois do vice-campeonato no Aberto da Hungria, há duas semanas. Eles formam a quinta melhor dupla do mundo.

Vale ressaltar que nos Jogos Olímpicos, diferente de todo o Circuito Mundial, não há chave de duplas. As partidas de duplas nas Olimpíadas são realizadas apenas na competição por equipes.