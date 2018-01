Calleri e Chela fazem final argentina no torneio de Kitzbühel Os argentinos Agustín Calleri e Juan Ignacio Chela farão, no domingo, a final do torneio de tênis de Kitzbühel, válido pela ATP. Calleri bateu o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/1 e 6/3. Chela, cabeça de chave número sete da competição venceu o russo Mijail Youzhny também por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. Os dois finalistas já se enfrentaram oito vezes no circuito profissional, com vantagem de 5 a 3 para Calleri, que venceu o último encontro com o compatriota, em 2005, em Barcelona.