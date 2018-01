Calleri supera Chela na final argentina em Kitzbuhel Na final argentina do Torneio de Kitzbuhel, na Áustria, Agustín Calleri levou a melhor sobre Juan Ignacio Chela e faturou o terceiro título de sua carreira. A vitória foi por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (11-9), 6/2 e 5/3. Com o triunfo, Calleri, 59.º colocado no ranking de entradas, amplia a hegemonia argentina em Kitzbuhel, já que Gaston Gaudio foi o campeão de 2005.