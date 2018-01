Calor ajuda Gaudio a passar por compatriota na Áustria O tenista argentino Gaston Gaudio, número 16 do mundo, foi beneficiado nesta quarta-feira pela desistência de seu compatriota Juan Monaco, que deixou a partida no segundo set após passar mal por causa do calor, e se classificou às oitavas-de-final do Torneio de Tênis de Kitzbuehel, evento que distribui cerca de 650 mil euros em prêmios, conta pontos para o ranking da ATP e é disputado em quadras de saibro. A partida entre os dois tenistas começou bem equilibrada, com ambos confirmando os serviços, e Gaudio só conseguiu fechar o primeiro set no tie-break, por 7/6 (7/4). Já no segundo, Monaco enfrentou problemas com o forte calor que está afetando a Europa, perdeu a concentração na partida e desistiu quando Gaudio vencia por 4 a 1. Em outro duelo de argentinos pela segunda rodada de Kitzbuehel, Juan Ignacio Chela, cabeça-de-chave número cinco da competição, passou por Mariano Zabaleta por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/3. Por duplos 6/3, o espanhol Fernando Verdasco, cabeça cinco, eliminou o alemão Alexander Waske. O finlandês Jarkko Nieminen venceu o argentino Sergio Roitman por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/4. Já o italiano Andreas Seppi foi eliminado pelo argentino Edgardo Massa em uma partida disputadíssima, com duplos 7/6 (7/5).