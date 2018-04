Calor e umidade de SP preocupam campeão da São Silvestre de 2011

O recente onda de calor que atinge São Paulo e a umidade já preocupam os corredores da São Silvestre. Um dos favoritos, o etíope Tariku Bekele admite que as condições do tempo serão forte obstáculo durante a prova que será realizada na manhã do dia 31, próxima quarta-feira.

"Está muito calor e isso é um desafio para mim. Competir com alta temperatura e umidade é sempre difícil, mas vou dar o melhor na prova", afirmou o campeão da prova paulista de 2011, após treinar nesta manhã sob forte calor - termômetros alcançaram 36 graus neste domingo.

Apesar do calor, Bekele se diz empolgado para correr no dia 31. Ele volta ao Brasil com a lembrança do triunfo de 2011, que serviu de preparação para os Jogos Olímpicos de Londres, oito meses depois. Naquela Olimpíada, o etíope brilhou ao faturar a medalha de bronze na prova de 10.000 metros.

"Minha participação na São Silvestre de 2011 foi parte da preparação para a Olimpíada. Venci aqui, comecei a treinar duro e depois ganhei a medalha olímpica em Londres. Foi muito bom", afirmou Bekele, campeão mundial indoor em 2008 nos 3.000 metros.

"Agora, estou feliz por retornar ao Brasil para participar da corrida novamente. Eu me sinto bem e fiz uma boa preparação. Em relação a 2011, estou em melhor forma e vou tentar ganhar pela segunda vez", declarou o irmão de Kenenisa Bekele, um dos astros do atletismo atual.