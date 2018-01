Calor prejudica Marcha em Blumenau O forte calor do Sul do País prejudicou o desempenho dos atletas na Copa Brasil de Marcha Atlética, no fim de semana, e vários favoritos não completaram suas provas. Os campeões dos 20 km, que representarão o Brasil na Copa Pan-Americana de Marcha, no dia 15, em Chula Vista (EUA), são Mário José dos Santos Júnior (1h31min55) e Gianetti Bonfim (1h50min08), ambos da BM&F.