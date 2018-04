Camarões fica com ouro no salto triplo Camarões levou o ouro no salto triplo feminino com sua atleta Françoise, Mbango Etone, que saltou 15,30 metros. Ela superou a grega Chryssopigi Devetzi, com 15,25 de marca. O bronze ficou com a russa - e favorita - Tatyana Lebedeva, com o salto de 15,14 metros.