Camila Comin: além da expectativa Para a ginasta Camila Comin, sua segunda participação em uma etapa da Copa do Mundo superou as expectativas. A ginasta, que aniversariou na sexta-feira, completando 21 anos, disse que seu maior presente foi as duas medalhas, prata na trave e bronze nos exercícios de solo, obtidas durante a competição no centro de convenções Riocentro, em Jacarepaguá. "Terei mais garra e ânimo para treinar. Estou em uma ótima fase e farei de tudo para competir bem em Atenas", contou Camila, apressada para ir se divertir com os demais atletas em um bar temático da Barra da Tijuca, zona oeste. "Quero sair logo daqui para comemorar meu aniversário. Já competi, venci e vou festejar muito essas medalhas." Apesar da alegria, Camila ressaltou que poderia ter tido um desempenho melhor no Rio. Lembrou que nas paralelas assimétricas, onde é especialista, seu desempenho ficou abaixo do esperado. Após classificar-se para a final em primeiro lugar, terminou em quinto na decisão do aparelho. E as medalhas deixaram Camila mais otimista em relação a sua participação nos Jogos da Grécia. A ginasta deseja ser a melhor brasileira classificada no individual geral, já que é considerada uma das mais completas e regulares da seleção, além de conseguir se classificar para uma final. "Espero poder pegar uma final nas paralelas assimétricas, que considero meu melhor aparelho. O resultado nesta prova, inclusive, me deixou meio desapontada", afirmou Camila. "Já na trave e no solo fiquei satisfeita com meus desempenhos."