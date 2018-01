Camila Comin ganha bronze na paralela Mais uma medalha para o Brasil na etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica. Foi com Camila Comin, que levou o bronze na prova da paralela, neste sábado, no ginásio do Ibirapuera. Ela conseguiu a nota 9,300 e acabou superada pela espanhola Tania Gener (9,400) e pela chinesa Yufei Zhang (9,475). Daiane dos Santos também disputou a final da prova da paralela, mas conseguiu apenas a 6ª colocação, com nota 8,650.