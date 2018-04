Caminhada do Grêmio começa em Quito contra a LDU

QUITO - O Grêmio é o outro brasileiro que inicia sua caminhada na Libertadores hoje e, ao menos teoricamente, tem uma missão bem mais complicada que a do São Paulo ao encarar a LDU, campeã em 2008, em Quito.

Preocupado com os efeitos da altitude de 2,8 mil metros, Vanderlei Luxemburgo fez uma preparação especial com o elenco e está desde segunda-feira na cidade equatoriana fazendo um trabalho de adaptação.

A aposta é que o elenco veterano que conta com nomes como Elano, Zé Roberto e Dida consiga conter o ímpeto do adversário e saia de Quito pelo menos com um empate para decidir sua sorte no duelo de volta na semana que vem em Porto Alegre.