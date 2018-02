Caminhão de André, Maykel e Mira continua em quarto lugar O caminhão tripulado por André Azevedo, Maykel Justo e Mira Martinec fez o 10.º melhor tempo do dia e continua na luta pela terceira posição. O veículo da Equipe Petrobras Lubrax levou 10h23min30s para percorrer os 589 km do trajeto. Com o resultado, André, Maykel e Mira continuam na 4ª posição da classificação geral. A diferença para o terceiro colocado (o caminhão do holandês Wulfert Van Ginkel), que era de menos de dois minutos, subiu para nove. A ordem do dia entre os caminhões manteve praticamente a mesma da classificação geral: O líder da tabela, o caminhão pilotado pelo trio Hans Stacey, Charly Gotlib e Bernard Der Kinderen, fez o melhor tempo com 8h58min49s, seguido pelo Kamaz do russo Ilgizar Mardeev. Na classificação geral, Stacey abre uma vantagem de quase três horas sobre o piloto russo.